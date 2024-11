Médica sob suspeita foi ao cabeleireiro após marido ser morto, diz cunhada

Rosana conta ainda que se chocou, no dia seguinte, ao passar na casa do irmão. "Fui lá pegar roupas para o meu sobrinho, que estava hospitalizado, e me deparei com a empregada com malas e todos os pertences do meu irmão para nos entregar porque ela estava querendo doar."

Irmã da vítima recebe abraço de delegada após conclusão da investigação Imagem: SSP-SE

Além disso, a cunhada conta que recebeu informações de que a médica teria alugado uma casa de praia e viajado. "O comportamento não foi o de uma viúva, porque nós estamos dilaceradas, perdemos um ente querido, maravilhoso; uma pessoa protetora que cuidava de nós e incapaz de apunhalar alguém pelas costas."

Rosana diz que a família está preocupada em entender a motivação do crime. "Ainda tem outros dois filhos, dois herdeiros. Então se a motivação foi dinheiro, não sei qual é o risco que os meus sobrinhos correm por causa disso", relata.

A investigação apontou que havia um histórico de atritos entre o casal, inclusive com tentativas de separação que nunca se concretizaram, disse a delegada Juliana Alcoforado, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), em entrevista coletiva.

"Existia até a suspeita, por parte da vítima, de caso extraconjugal que teria levado a uma briga ocorrida entre o casal na véspera. Temos imagens dessa discussão que ocorreu onde a esposa tem uma clínica", conta a delegada.