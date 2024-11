Extrema direita dos EUA ligada a Trump ofereceu ajuda a bolsonaristas

"Todo brasileiro tem o direito humano fundamental à liberdade de expressão. O que as autoridades brasileiras estão fazendo é uma violação direta das leis brasileiras e internacionais, e a comunidade global deve responsabilizá-las", disse.

"Se for permitido que o Brasil continue nessa linha autoritária, outros países do Ocidente provavelmente seguirão seus passos, impondo ordens draconianas para silenciar a fala e proibindo locais de reunião digital. É imperativo que usemos nossas vozes para defender a liberdade de expressão enquanto ainda temos a liberdade de fazê-lo", completou.

Outro tema central é o aborto. A ADF chega a alertar para a existência de uma "indústria inteira que lucra com cada criança morta no útero". Um dos apelos do grupo é para que a sociedade "reconheça a dignidade humana dos bebês não nascidos" e que "proteção legal" deveria ser garantida a eles.

"O aborto legal não protege as mulheres. O aborto certamente mata os bebês no útero, mas também pode levar à lesão ou à morte da mãe. A Alliance Defending Freedom tem auxiliado os advogados aliados no litígio de vários desses casos e continuará a proteger o bem-estar físico tanto da mãe quanto do filho", argumenta a ADF.

Sob a administração de Trump, o grupo ainda ganhou acesso aos principais corredores do poder. A ADF ainda ganhou espaço na imprensa americana ao defender um confeiteiro que se negou a fazer um bolo de casamento para um casal homossexual.

Nesse processo de expansão da ADF, a relação com o Brasil se fortaleceu com a gestão de Damares Alves no Ministério de Direitos Humanos. Em meados de 2019, ela aproveitou uma viagem aos EUA para se reunir com a entidade, em Washington. Ela ainda esteve no Departamento de Estado norte-americano.