Explosões em Brasília às vésperas do G20 alarmam delegações; Rio terá GLO

As Forças Armadas atuarão, em conjunto com outros órgãos de segurança, para garantir a segurança durante a cúpula. Na última sexta-feira (8), Lula assinou um decreto autorizando a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), no período de 14 a 21 de novembro.

Além disso, a Força Nacional de Segurança Pública atuará com 95 agentes em policiamento ostensivo e preventivo no entorno do evento e nos locais das conferências.

O que preocupa as comitivas, no entanto, são as ruas próximas aos hotéis onde os líderes ficarão hospedados.

Fontes ligadas a diferentes corpos diplomáticos afirmam que o planejamento de segurança de um chefe de Estado não se resume a fechar ruas no entorno do evento e deve incluir as vias que dão acesso aos hotéis. A vistoria ainda deve incluir acessos subterrâneos, como redes de esgoto e de gás, entre outras medidas intensas e menos visíveis ao público.

A preocupação é com eventuais brechas que exponham os líderes fora de casa: se um veículo com bombas estaciona em frente ao hotel de um presidente, haverá danos. Foi o que aconteceu em 1995, quando um caminhão com explosivos feitos com fertilizante e óleo diesel explodiu em frente a um prédio na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, matando 168 pessoas.

Um diplomata afirma que o Brasil sempre teve histórico de pouca violência política, por isso a preocupação com o tema nunca precisou ultrapassar os limites razoáveis.