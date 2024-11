ONU: Brasil deve combater discurso de ódio para evitar genocídio indígena O Brasil está agindo para evitar o risco de genocídio de povos indígenas. Mas o governo precisa ampliar suas ações e lutar contra a impunidade, principalmente diante do discurso de ódio que se perpetua no país. Num comunicado emitido nesta segunda-feira, a representante especial da ONU para a Prevenção ao Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, admitiu que as medidas adotadas pelo governo brasileiro estão "dando frutos" para reduzir o risco de genocídio. Sua mensagem, porém, é de que a luta precisa continuar e ser ampliada. Veja o texto completo de Jamil Chade