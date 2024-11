Justiça penhora contas de Simony por dívida com personal shopper em Miami

A cantora Simony teve as contas bancárias penhoradas pela Justiça de São Paulo em razão de uma dívida de cerca de R$ 6,1 mil com uma personal shopper em Miami, nos Estados Unidos.

Em 2013, Simony contratou a profissional para auxiliá-la a comprar um enxoval de bebê em Miami.

No transcorrer do segundo dia de compras, no entanto, o cartão de crédito de Simony não autorizou determinado pagamento. Segundo a ação judicial, a personal usou seu próprio cartão para pagar os valores, a pedido da cantora, que havia lhe prometido fazer uma transferência bancária assim que retornasse ao hotel. Até hoje não foi feita.