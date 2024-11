ONU acusa governo Bolsonaro de ter contribuído para morte de indígenas

Para ela, "virar a página diante de tais violações exige liderança". "O atual governo do Brasil tomou algumas medidas ousadas para lidar com a situação", disse, listando algumas delas. "O governo também também enviou policiais federais e militares para expulsar garimpeiros da floresta e reassentar os Yanomami em suas terras. Ele convidou a comunidade internacional, inclusive as Nações Unidas, para fornecer assistência humanitária. Também instaurou processos contra a liderança anterior contra a liderança anterior por algumas das violações cometidas contra o povo Yanomami", disse.

Período de escuridão

Para a representante, o Brasil viveu "períodos de escuridão", mas também mostrou que pode agir. "As políticas do atual governo, bem como as decisões do Supremo Tribunal Federal de defender os direitos dos povos indígenas às suas terras contribuíram significativamente para sua

proteção em todo o país. A reparação e a restauração, entretanto, levarão tempo", alertou.

Para ela, ainda que novas medidas tenha sido tomadas, o Brasil vai precisar ir além e será necessário um "foco maior na abordagem de questões estruturais que continuam a colocar em risco os povos indígenas e os afrodescendentes".

Além da questão indígena, a ONU examinou a questão do racismo no país e a morte de negros, principalmente por forças de ordem. "Para avaliar esse desafio, reuni-me com líderes de comunidades afro e quilombolas em Brasília, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Atualmente, os brasileiros de ascendência africana constituem mais de 55% da população. No entanto, o racismo estrutural e a discriminação contra eles são terríveis", afirmou a representante.

"Meu mandato é alertar sobre o risco de genocídio contra grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos e trabalhar para a prevenção desse crime quando houver esse risco", explicou.