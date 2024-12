Depois de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está prestes a ser fechado. Fontes diplomáticas confirmaram ao UOL que, do lado do Brasil, o texto negociado foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas consultas regionais, o entendimento também estaria bem encaminhado no governo de Javier Milei e pelos uruguaios, e que apenas alguma resistência ainda estaria sendo demonstrada pelo Paraguai. O gesto foi interpretado no governo brasileiro como um sinal por parte de Assunção de que gostariam de ver alguma barganha sendo atendida. Se esse aspecto for destravado, o acordo poderia ser fechado dentro do bloco.