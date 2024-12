Com Lula e Janja, festa do Prerrogativas tem disputa por convites

Com as presenças confirmadas do presidente Lula (PT), da primeira-dama Janja da Silva e de onze ministros do governo, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), a festa de final de ano do Prerrogativas se tornou o evento mais disputado do fim de ano da política.

Desembargadores que concorrem a uma vaga de ministro no STJ (Superior Tribunal de Justiça) veem no evento uma oportunidade para fazer campanha. A coluna apurou que há uma disputa entre os candidatos para conseguir convites. São duas vagas para o STJ - das ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães, que se aposentaram. É o presidente Lula quem escolhe a partir de listas tríplices.

O grupo de advogados que forma o Prerrogativas irá homenagear este ano a primeira-dama Janja pela atuação na Aliança Global contra a Fome e, dizem, por sua preocupação para um sistema brasileiro de Justiça mais inclusivo. O coordenador do grupo é o advogado Marco Aurelio de Carvalho, um dos poucos que frequenta a intimidade do casal Lula e Janja.