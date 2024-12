Contra 'oportunistas', Milei quer cobrar saúde e educação de estrangeiros

O país oferece educação gratuita a qualquer estrangeiro cuja residência esteja tramitando ou já tenha sido aprovada, sem o vestibular tradicional do Brasil —o que atrai milhares de brasileiros o ano todo.

Ao menos 20 mil brasileiros são estudantes na Argentina, sendo cerca de 12 mil de universidades públicas e 8 mil em universidades particulares, segundo dados recentes da pasta de Educação. A maioria vai estudar medicina. O último dado oficial é de que, entre 2015 e 2022, o número de brasileiros estudando na Argentina subiu de 4.000 para 20 mil

Brasileiros optam em estudar na Argentina pela facilidade no trâmite de residência permanente no país. Um acordo bilateral entre Brasil e Argentina possibilita que o brasileiro possa obter a residência permanente direto, sem passar pela residência provisória de dois anos, como os demais imigrantes de países do Mercosul e de outras nacionalidades.



No início do ano, o UOL revelou que o governo Milei estava revendo as condições para estrangeiros entrarem no país. Muitos foram barrados no aeroporto com o argumento de serem falsos turistas. A maioria deles, estudantes que pretendiam cursar faculdade na Argentina e iniciar o processo de residência em solo argentino.

A reforma que foi anunciada hoje pelo executivo também pretende incorporar uma lista de delitos para impedir a entrada de estrangeiros na Argentina ou expulsar um imigrante do país.



"Se um criminoso for pego em flagrante, cometendo um crime ou for preso atacando o sistema democrático, por exemplo, atacando as instituições, ele será expulso e proibido de entrar no país", informou Adorni. Ele não detalhou o que poderia ser considerado um "ataque" às instituições e ao sistema democrático e se isso valeria para qualquer estrangeiro, inclusive os que contam com residência permanente no país.