Tarcísio convoca cúpula da PM e prepara 'correção de rumo' na segurança

Na reunião, ele disse à cúpula da corporação que é preciso ter o "controle da situação" e "deixar clara para a tropa a mensagem de que excessos não serão tolerados".

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, não estava no encontro porque viajou para Brasília. A ausência gerou especulações sobre o enfraquecimento político do secretário, que foram desmentidas pelo entorno do governador.

Os episódios mais recentes de violência policial afetaram a imagem de Tarcísio e da PM. Desde a morte do menino Ryan, um estudante de medicina foi assassinado e, somente nesta terça-feira (3), um homem foi morto a tiros, pelas costas, por um PM e outro foi atirado de uma ponte.

O governador fez apenas uma publicação em suas redes sociais, criticando quem "atira pelas costas" e o "absurdo de se jogar uma pessoa da ponte", dizendo que quem faz isso "não está à altura de usar uma farda".

Mas evitou responder perguntas.

A pessoas próximas, Tarcísio afirmou que "não se pode perder o controle da situação", que "é hora de fazer, e não de falar", e que "vai tomar providências".