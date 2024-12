Lula dá sinal verde para texto do acordo entre Mercosul e UE

No ano passado, o Mercosul também estava prestes a aceitar o pacto. Mas os peronistas optaram por não chancelar o texto, diante da vitória de Milei e o novo governo que iria assumir o poder em Buenos Aires, dias depois. A ordem no Itamaraty e no Palácio do Planalto, portanto, é o de não criar expectativas.

Restaria também aguardar por um sinal verde por parte da presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen. No nível técnico, o processo já está encerrado e, depois de consultas internas em Bruxelas, ela estaria disposta a embarcar para anunciar o entendimento durante a cúpula do Mercosul, caso não haja um novo obstáculo por parte dos europeus.

A reunião entre chefes de estado ocorre em Montevidéu, na quinta-feira e sexta-feira desta semana.

Mesmo sem que haja uma conclusão nesta semana, negociadores de ambos os lados já sinalizaram que vão continuar no processo de consultas. A decisão tanto do Mercosul como da UE é por não elevar as expectativas e nem colocar prazos, sob o risco de levar o processo a um suposto fracasso.

Concluir o acordo, porém, não significa que ele entraria em vigor imediatamente. O tratado terá de passar pelo Conselho da Europa e pelo Parlamento Europeu.

A previsão do governo brasileiro é de que essa etapa vai exigir um processo intenso de convencimento por parte do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente para atrair para o pacote países como a França e Polônia, altamente protecionistas.