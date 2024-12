Mensagens entre procuradores brasileiros, suíços e o ex-juiz e senador Sérgio Moro revelam a troca informal de dados sobre uma multinacional acusada de suborno no mercado internacional de commodities, a Trafigura, e um de seus diretores. O intercâmbio de informação ocorreu fora dos canais oficiais entre as autoridades. Os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a operação Spoofing, que investigou o hackeamento de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro no caso que ficou conhecido como Vaza Jato.