Reduzir o uso do dólar no comércio não traria riscos econômicos ao Brasil. Mas o impacto poderia ser o de desagradar aos EUA. "Eles (americanos) estão em decadência, mas continuam poderosos e capazes de fazer os seus estragos mundo a fora", afirma Paulo Nogueira Batista Jr., ex-diretor-executivo no FMI e ex-vice-presidente do NBD, o banco do Brics. Nos últimos meses, ele tem sido um dos nomes consultados pelo Brics e pelo governo brasileiro para tentar traçar um caminho para criar um mecanismo que permita o uso de moedas nacionais no comércio, substituindo em parte o dólar.