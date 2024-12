STF deve negar pedido de Bolsonaro para Moraes deixar apuração sobre golpe

Há duas semanas, a Polícia Federal divulgou um relatório no qual Bolsonaro e outras 36 pessoas são indiciadas por tentativa de golpe de Estado. O documento chegou ao STF e foi encaminhado à PGR (Procuradoria-Geral da República), que deverá apresentar ao tribunal uma denúncia contra o grupo. Entre os investigados estão militares de altas patentes e ex-ministros do governo Bolsonaro.

A tese dos advogados é que Moraes estaria impedido de atuar porque teria interesse pessoal no caso. Isso porque o próprio ministro seria um dos alvos do plano de golpe de Estado. Ao negar o pedido, Barroso ponderou que não foram apresentados motivos previstos na legislação para comprovar o impedimento de Moraes.

O CPC (Código de Processo Civil) e o CPP (Código de Processo Penal) listam as razões que impedem o juiz de julgar um processo - entre eles, se o cônjuge ou parente tiver atuado no caso de alguma forma; se o próprio juiz tiver atuado antes na causa como advogado, por exemplo; ou quando o magistrado tiver interesse direto na causa.

Dentro do STF, a visão é que destituir Moraes da relatoria do caso agora seria uma forma de enfraquecer não apenas o ministro, que conduz outros processos que miram Bolsonaro, mas também poderia enfraquecer a Corte como um todo, já que o tribunal tem legitimado as decisões tomadas por Moraes nos últimos anos em julgamentos plenários.