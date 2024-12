Recado da Fazenda sobre lavagem de dinheiro tira cassino da pauta do Senado

O problema é que, ao afastar a tributação sobre faturamento (PIS/Cofins) e lucro (IRPJ/CSLL), o artigo praticamente cria uma imunidade tributária para as empresas do setor —que, pela natureza do negócio, já torna difícil o rastreamento dos recursos contabilizados pelas empresas.

A ausência de tributação sobre as casas de apostas dificultaria mapear os recursos que entrariam nesses empreendimentos —tornando, portanto, maior o risco de lavagem de dinheiro por meio desses empreendimentos.

Projeto passou na Câmara e na CCJ do Senado

O projeto que libera cassinos, bingos, jogo do bicho e aposta em corridas de cavalo no Brasil passou na Câmara em fevereiro de 2022 e na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado em junho deste ano, por 14 votos a 12. São necessários 41 votos para passar no plenário. Lula já disse que não vetaria, caso fosse aprovado.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e alguns líderes partidários entendem que, como o Brasil já liberou as apostas pela internet, tem que discutir a legalização dos empreendimentos físicos, que geram empregos e aumento na arrecadação do governo.

Pacheco estava comprometido a analisar o tema ainda em sua gestão. Ele está nas últimas semanas à frente da presidência do Senado, cargo que será assumido por Davi Alcolumbre (União-AP) após o recesso parlamentar —por enquanto, ele é candidato único ao posto.