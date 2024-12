'EUA estão em decadência', diz promotor da desdolarização no Brics

Para o economista brasileiro, a reação de Trump é "compreensível e previsível", já que os EUA perdem um "privilégio exorbitante". Sua avaliação é de que a imposição de tarifas é ilegal. Mas alerta que a OMC "está esvaziada e os seus tribunais de arbitragem estão paralisados". "Enfim, é um vale tudo", disse.

Em 2025, o Brasil assume a presidência do Brics e tem como um dos itens de sua agenda o avanço do debate do uso de moedas locais para as trocas entre as economias do bloco.

Eis os principais trechos da entrevista:

Trump fala em punir quem usar outra moeda. Por qual motivo a preocupação tão grande dos americanos com uma eventual transição para outras moedas? O que eles perdem?

Perdem um privilégio. A reação dos EUA é compreensível e previsível. A hegemonia do dólar como moeda internacional lhes confere um privilégio importante —e exorbitante, como dizia De Gaulle nos anos 60 do século passado. Graças a ele, os EUA podem emitir moeda, a custo praticamente zero, e com isso financiar os seus déficits externos e fiscais. Dessa maneira, eles se apropriam de recursos reais do resto do mundo.

E o Tesouro americano consegue financiar parte dos seus desequilíbrios com emissão de passivos monetários sobre os quais, por definição, não incidem juros.