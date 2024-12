FBI e CIA agiram para sufocar movimento negro nos EUA, mostram documentos O FBI e a CIA atuaram para impedir o fortalecimento dos movimentos negros nos EUA. Documentos oficiais das agências revelam uma estratégia deliberada para sufocar as demandas por direitos civis, nos anos 60, com a infiltração de agentes secretos, disseminação de desinformação sobre os líderes, acusações de infidelidade envolvendo os principais protagonistas e assassinatos. O movimento por direitos civis, nos EUA, transformou a sociedade americana marcada pelo segregacionismo institucionalizado, reivindicando um espaço para milhões de negros que, depois do fim da escravidão, tinham um status de cidadão de segunda classe. Veja o texto completo de Jamil Chade