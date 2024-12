Senadores aproveitam reforma e emplacam R$ 3,5 bi para refinaria em Manaus

Pelas regras da Zona Franca de Manaus, bebidas, automóveis, petróleos e combustíveis não são comtemplados por isenções fiscais.

No entanto, Braga aceitou a inclusão de um adendo proposto por Aziz dizendo que os benefícios valem para as vendas internas realizadas por refinadoras já instaladas na região. É uma espécie de "exceção da exceção". Em Manaus, existe apenas uma refinaria: a Ream.

Na justificativa do projeto de lei 68 de 2024, um dos que regulamenta a reforma tributária, o relator cumprimenta Aziz pela emenda e diz que ela é importante para "viabilizar a indústria de refino na Amazônia Ocidental" e que "vai gerar emprego e renda para a população".

Fontes no setor de combustíveis reclamam que é impossível garantir que a gasolina e o diesel da refinaria serão vendidos apenas no Amazonas e que os subsídios do Tesouro num setor de margens de lucro baixas vão prejudicar a livre concorrência em mercados do Centro-Oeste e do Nordeste.

O grupo Atem pertence a uma influente família de empresários locais, os irmãos Dibo, Miquéias e Naidson de Oliveira Atem. A família, que já era tradicional na distribuição de combustíveis, passou a atuar também no refino dois anos atrás, quando adquiriu a Ream, que pertencia à Petrobras.

Na distribuição de combustíveis, o grupo Atem já é favorecido por outro subsídio tributário. Desde agosto de 2017, uma liminar judicial permite a distribuidora do grupo importar combustíveis sem pagar PIS e Cofins.