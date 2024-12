Assessora de Alcolumbre ajudava empresários investigados a liberar emendas

É ela quem lida com parlamentares para distribuir emendas de comissão e quaisquer verbas extras, que seguem o critério de influência política, no Senado.

Moura envia o contato de Ana Paula para Alex Parente. Ele, por sua vez, o encaminha a outro intermediário, para que ele fale com ela e cadastre a proposta.

"Tendo em vista que Ana Paula é servidora do legislativo federal, talvez ela fosse alguém com acesso aos trâmites e capaz de orientá-los para conseguir vincular uma proposta parlamentar ao programa do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, inicialmente sugerido por Marcos Moura", diz o relatório da PF.

Procurada, Ana Paula disse que lida com execução orçamentária e não tem contato com as licitações realizadas por órgãos que recebem emendas, como prefeituras.

"Esclareço que a rotina do meu trabalho, sempre como servidora pública, dedicada há mais de 20 anos a servir aos Poderes Legislativo e Executivo, inclui a assessoria técnica orçamentária", disse ao UOL.

"Desconheço a empresa Larclean e qualquer tipo de fraude ou direcionamento de licitação. Ademais, meu trabalho não compreende nem está relacionado com a fase de desenvolvimento ou realização de licitação pública."