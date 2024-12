FBI e CIA agiram para sufocar movimento negro nos EUA, mostram documentos

Nesse memorando, Hoover identificou Malcolm X, Elijah Muhammad, Martin Luther King Jr. e Stokely Carmichael como "messias" visados e a Conferência de Liderança Cristã do Sul e a Nação do Islã entre as organizações negras visadas.

Métodos incluíam desmanchar casamentos

Os métodos incluíam campanhas de desinformação conduzidas por informantes com o objetivo de provocar conflitos dentro do movimento, desencorajar doadores e apoiadores e até mesmo desmanchar casamentos. A atividade investigativa ostensiva também foi usada, pois "um dos objetivos declarados do programa COINTELPRO era inspirar medo entre os ativistas, convencendo-os de que um agente do FBI estava à espreita atrás de cada caixa de correio".

Os métodos do FBI incluíam roubos, organização de prisões e processos judiciais injustos, trabalho com a polícia local para planejar e implementar batidas policiais violentas, uso de seus informantes e provocadores para incentivar atividades ilegais e acusação falsa de líderes e membros de organizações do movimento negro de serem informantes.

Ao longo dos anos, com ou sem o envolvimento de agentes do estado, a realidade é que os principais líderes do movimento negro foram "neutralizados".