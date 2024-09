Linguagem neutra não existe, mas a direita insiste em atacar essa ilusão Que a língua portuguesa é machista, não há dúvidas. Sabemos que a marcação de gênero é predominantemente masculina e que atende a uma naturalização do masculino como universal. Quando, por exemplo, dizemos a frase "todos se levantem" significa que todos devem se levantar independente do gênero. Ao contrário, quando usamos o pronome "todas", o que se sugere é que apenas pessoas identificadas com o gênero feminino se levantem. Expressões como "o homem foi à lua", por exemplo, são usadas como sinônimo de humanidade, e assim por diante. Veja o texto completo de Jeferson Tenório