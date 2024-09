Chanceler de Bolsonaro atua como assessor da extrema direita espanhola

O ex-chanceler é diplomata de carreira, pediu uma licença do Itamaraty e hoje vive nos EUA. A incorporação do diplomata à nova função tem um ano. Procurada, a fundação não respondeu qual a função detalhada do brasileiro e quanto ele estaria recebendo pelo trabalho com um movimento político estrangeiro.

A reportagem do UOL também pediu esclarecimentos ao Vox, mas não obteve respostas.

Anti-imigração, o partido convocou os espanhóis nos últimos anos a "reconquistar" o país e expulsar os imigrantes. Sua cúpula descreve as feministas como "feminazis" e, em 2019, rejeitou classificar o general Francisco Franco como ditador. O militar comandou a Espanha entre 1939 e 1975.

Ernesto Araújo é apresentado como o assessor internacional da Fundação Disenso, criada pelas lideranças do Vox Imagem: Reprodução/Fundação Disenso

Ao apresentar o brasileiro, a entidade destacou sua participação no 2º Encontro Regional do Foro Madrid, que aconteceu na cidade de Lima em abril de 2023. "Durante seu discurso na reunião, Araújo enfatizou a importância de travar "uma luta pela alma de nossos países e de nossa civilização" em face do totalitarismo", destacou a Fundação. O mesmo Foro Madrid, neste fim de semana, defendeu Elon Musk contra a decisão do STF, no Brasil.

Sua apresentação oficial no site da entidade também destaca o fato de que, "em nível cultural, Araújo é conhecido por ter sido um dos discípulos do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho".