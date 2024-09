A São Paulo de amanhã está em construção agora, mas ninguém presta atenção

Prédios são vilões

E aí ouvi outra queixa comum: mas São Paulo precisa de mais prédios? Será que ainda existe demanda? Bem, não se vê nenhuma desses torres em Pirituba vazia... Mas prédios viraram os vilões da cidade onde urbanismo é tão popular quanto derivativos financeiros. Prédios são amaldiçoados em áreas nobres, claro, pois os conjuntos habitacionais de Pirituba não comovem os jornalistas da tevê que choram até por tombamento de bar.

Um singelo exemplo de bom urbanismo: o gigante Copan no centro de São Paulo tem cerca de 2.500 moradores e apenas 221 vagas na garagem. Seus moradores têm, em um raio de 300 metros, mercados, cafés, farmácias, salões de beleza, academias, livrarias e muitos empregos. Metrô e ônibus na porta. A grande maioria pode fazer quase todas as viagens diárias a pé ou usando transporte público.

Um único quarteirão do Morumbi com 30 casas grandes, onde moram menos de cem pessoas, pode abrigar até 90 carros nas garagens. Que serão usados várias vezes por dia, em longas distâncias, para fazer toda e qualquer atividade necessária. Quem congestiona e polui mais a cidade? Os 33 andares do Copan ou as "casinhas" com uma árvore no quintal, e nenhum comércio por perto?

Para quem vive na bolha de todas as necessidades atendidas, mesada garantida até os 30 e poucos anos, e não sai do perímetro delimitado entre Vila Madalena-Moema-Santa Cecília, São Paulo inteira poderia ser tombada amanhã. Não se mexe em mais nada. Tem até "intelectual" que sugeriu isso por escrito. Às vezes, até recorrem a estatísticas de orelhada, dizendo que se existem 500 mil imóveis vagos na cidade, seria fácil atender as 400 mil famílias sem moradia estável.