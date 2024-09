Marçal cria debates com mais rigor em regras e desafia papel do jornalismo

Mas, por que o Marçal? E aí eles têm argumento: 'Olha, vocês não são obrigados a chamar, pela Lei Eleitoral'. Mas a gente diz o seguinte: tem um interesse público aí. Tem uma decisão editorial também. Esse cidadão está na casa dos 20% [de intenção de votos]. Você vai ignorar esse cidadão? Você não vai chamá-lo para o debate? É um debate que nós jornalistas podemos fazer e eu não sei se tem uma resposta certa .

A decisão da RedeTV! foi chamar o Pablo Marçal, e do UOL também, para o debate, porque tem relevância e a gente acha que ao participar do debate vai contribuir para o eleitor tirar as próprias conclusões. É papel dos candidatos debater com ele e haverá jornalistas do UOL e da RedeTV! que vão questioná-lo. Ele é do partido nanico, ganhou relevância pelas redes sociais — e não é crescimento orgânico, a gente sabe disso —, está disposto a ser mais radical e extremista que o Bolsonaro. É esse estilo Nikolas Ferreira (PL-MG), Pablo Marçal. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Kennedy destacou novas regras que passarão a valer no debate por causa do comportamento do candidato do PRTB.

Tem uma coisa que é a eventual advertência e retirada do debate (...). No limite, vai ter que sair, a segurança terá de ser reforçada. Tem restrição de não permitir uso de equipamento eletrônico em debate. Não é permitido durante o debate sair do púlpito. Não vai ter plateia.

Os debates que já eram engessados ficam muito mais rigorosos, as regras muito mais duras. É um desafio do papel do jornalismo, dos mediadores, dos questionadores e de quem edita o debate . Kennedy Alencar, colunista do UOL

