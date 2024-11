As imagens de estudantes repetindo cantos de morte e violência que circularam nas redes são aterradoras e demostram que a ideologia de muitos colégios militares têm uma visão distorcida do que é educação. Uma visão secular e que vê o cidadão como um inimigo, e não como alguém que precisa ser protegido.



No vídeo, alunos do ensino fundamental do Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais, no sul de Tocantins, foram incentivados por policiais militares a cantar frases como "tu vai lembrar de mim. Sou 'taticano' maldito, e vou pegar você. Se eu não te matar, eu vou te prender". Os alunos ainda eram incentivados a entoar outros trechos da canção como "vou invadir sua mente, não vou deixar tu dormir". "E nas infiltrações, você vai lembrar de mim", conclui.



Há uma certa idealização dos colégios militares, por vezes considerados como melhores e mais exigentes. De fato, em alguns casos, esses colégios têm tido bons resultados em vestibulares.