Bolsonaro se diz vítima de perseguição e não descarta refúgio em embaixada

E esse plano é para sequestrar e envenenar? Pelo que sei, o Alexandre não sai de casa com menos de seis agentes do lado dele. Isso aí é até bravata. É papo de quem tem minhoca na cabeça. Sequestrar, envenenar, matar. Matar o Alckmin? Não dá. Pra quê?

A condenação do presidente Lula na Lava Jato considerou a "teoria do domínio do fato". No seu caso, parece praticamente impossível que o senhor não soubesse que um golpe estava sendo elaborado. O senhor acredita que o Judiciário pode aplicar a mesma teoria no seu processo?

Não. Lá atrás teve desvio. Foram devolvidos R$ 5 bilhões. Tinha o sítio de Atibaia, o apartamento do Guarujá, delações do Palocci [Antonio Palocci], depoimentos, delações. Agora tem uma única delação [de Mauro Cid], que ninguém mostra. Por que não mostra?

A investigação não tem só a delação de Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. Tem documentos, provas, a agenda do general Augusto Heleno.

O que é esse plano [Punhal] Verde e Amarelo [apreendido com o general reformado do Exército Mário Fernandes, que previa a morte de Lula, Alckmin e Moraes] de que você fala? É de 2022. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Começou a colocar em prática esse plano? Pelo que eu sei, não.

Outro ponto importante da investigação da PF é a chamada minuta do golpe. Tem os depoimentos do comandante do Exército e do comandante da Marinha dizendo que o senhor apresenta a minuta e propõe a eles que seja declarado estado de defesa ou estado de sítio para anular as eleições.