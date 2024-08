Marçal descarta marqueteiros e Bolsonaros, e faz a festa de advogados Pablo Marçal não tem marqueteiro. Não precisa. Prefere gastar, e muito, com engajamento em suas publicações nas redes antissociais do que investir em propaganda de rádio e TV. Fabrica influencers particulares e os transforma num exército de mercenários digitais que inflam o alcance de seus vídeos. É uma espécie de tráfico de tráfego para fazer pó da concorrência. Os adversário primeiro faltaram aos debates. Não adiantou e já desistiram de desistir. Depois, entraram na Justiça para suspender as contas de Marçal nas redes. Tampouco fez efeito. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo