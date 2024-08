Marçal deve recorrer ao STF para tentar retomar suas redes sociais

A campanha de Pablo Marçal (PRTB) decidiu recorrer ao plenário do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) contra decisão individual do desembargador que manteve suspensos os perfis dele nas redes sociais.

Ao mesmo tempo, Marçal deve também ingressar no STF (Supremo Tribunal Federal) para derrubar a liminar que tirou suas contas do ar. O argumento estudado é que a suspensão não é constitucional e configura censura prévia. No Supremo, a campanha de Marçal quer pedir para cassar a liminar porque a considera inconstitucional.

Dos sete votos do TRE, a equipe do candidato conta com cinco favoráveis. Usa julgamentos anteriores para embasar seu recurso.