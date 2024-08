Câmara dos Deputados só pune assassinos; corruptos e golpistas escapam

Infrações como quebra de decoro parlamentar e crimes graves como corrupção e ataques à democracia sequer são avaliados pelo órgão, protegidos pela direita e pela esquerda.

O caso mais recente é o do deputado André Janones (Avante), gravado acertando uma "rachadinha" da verba parlamentar. Ele só se safou graças a um malabarismo do relator, o deputado Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo.

Mas está longe de ser o único. Os exemplos abundam. Abilio Brunini (PL), André Fernandes (PL), Silvia Waiãpi (PL) e Clarissa Tércio (PP) incentivaram os ataques ao 8 de janeiro e ficou por isso mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não levou o assunto em frente.

Waiãpi acabou cassada recentemente pela Justiça Eleitoral do Acre e por outro motivo. Utilizar dinheiro público do fundo partidário para fazer uma harmonização facial. O caso ainda não chegou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e por isso ela segue na Câmara.

Deltan Dallagnol também perdeu seu mandato após decisão do TSE por, conforme o tribunal, ter cometido fraude contra a Lei da Ficha Limpa. A Câmara só referendou o que o tribunal já havia decidido.

Alguém vai se lembrar que lá nos idos do mensalão, nos anos 2000, a Câmara cassou Roberto Jefferson, Pedro Correa e José Dirceu, enquanto a Lava Jato custou o mandato de Eduardo Cunha.