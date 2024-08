Polícia prende 2 por morte de prefeito; irmão é detido por tentar vingança

Vingança

O irmão do prefeito, três policiais militares (um do Ceará e dois do Rio Grande do Norte) e outras seis pessoas estavam em dois carros nas redondezas da área de busca. O grupo foi detido em ocasiões distintas. Com eles, foram apreendidos um fuzil, espingardas, pistolas e revólveres.

"Evitamos um derramamento de sangue na cidade. O grupo, muito provavelmente, tentaria se vingar da morte do prefeito", disse o delegado Alex Wagner, diretor da Divisão de Polícia Civil do Oeste.

Ele afirma que as investigações e buscas seguem, já que outros dois suspeitos que estavam no veículo com os homens presos por participação direta no duplo homicídio fugiram. As buscas contam com um helicóptero.

Nesta quarta-feira, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) Informou que o juiz eleitoral da cidade já pediu tropas federais para o dia da votação. O presidente do órgão, desembargador Cornélio Alves, afirmou que não há necessidade de adiar a eleição no município e que o União Brasil tem direito de indicar substituto.

Também nesta quarta-feira, a vice-prefeita e candidata em 2024, Damária Jácome, afirmou que deixou a cidade por questões de segurança, mas se colocou à disposição das autoridades.