No 7 de setembro, Bolsonaro perdeu para Lula e até para ele mesmo A manifestação bolsonarista realizada no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, demonstrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu para Lula e até para ele mesmo, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta (11). Toledo exemplificou com dados de um levantamento feito pela consultoria Palver que demonstra como Bolsonaro perdeu espaço para Lula nas plataformas de mídia. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo