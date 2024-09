No 7 de setembro, Bolsonaro perdeu para Lula e até para ele mesmo

No 7 de setembro e no 8 de setembro, o Bolsonaro ganhou do Lula no TikTok por uma margem estreita. Ganhou no X, mas ganhar no X depois da suspensão do X pelo Supremo Tribunal Federal não quer dizer nada, porque só sobrou a direita lá no X e está com 20% do volume, não é grande vantagem você ganhar num lugar onde só tem correligionário. Empatou com o Lula no Telegram e empatou no YouTube que é o resultado mais significativo e perdeu no WhatsApp, nos jornais online, nos jornais impressos, no rádio e na televisão.

José Roberto de Toledo, colunista do UOL

Toledo destaca que os dados demonstram que Bolsonaro não ganha de Lula desde a última eleição presidencial.

Isso é significativo, é muito significativo, porque o Bolsonaro não ganha do Lula faz muito tempo, praticamente desde que o Lula assumiu, tirando um evento excepcional ou outro, em geral de noticiário negativo para o Bolsonaro. O Lula está dando um banho no Bolsonaro em todas essas plataformas e o 7 de setembro é tradicionalmente, tirando a eleição, o momento de maior projeção do Bolsonaro. Então, assim, ele perdeu para o principal adversário durante o dia que ele praticamente privatizou.

Eu fui comparar com o Google Trends o Bolsonaro com ele mesmo. E aí é meio devastador o que a gente vê lá, porque comparando com os últimos cinco anos, ou seja, os últimos cinco 7 de setembro, o Bolsonaro teve 50% a menos do que ele teve de buscas pelo nome dele esse ano do que o ano passado, já perdeu 50% em relação a ele mesmo no ano passado.