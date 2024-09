Queimadas de agosto no Brasil destruíram área superior à de nove estados

O mês de agosto de 2024 teve 110 mil km² queimados em todos os biomas - a terceira pior marca para o mês desde o início das medições, em 2003. Até então, apenas agosto de 2007 e 2010 tiveram marcas piores que a deste ano.

Para se ter ideia do tamanho, a área queimada é maior que nove estados da federação e supera a soma dos territórios de Distrito Federal (5.760 km²), Sergipe (21.925), Alagoas (27.848) e Rio de Janeiro (43.750).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11) na página do Programa de Queimadas do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Nos oito meses do ano, o total de área queimada do país chega 224 mil km² - ou seja, metade da destruição do fogo ocorreu em agosto.