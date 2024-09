Motta luta por MDB, se descola de Cunha e carrega Lira na eleição na Câmara

Segundo Kennedy, Hugo Motta consegue transitar com mais facilidade entre as forças políticas do que Arthur Lira.

O Hugo Mota hoje virou um personagem mais amplo que o Lira dentro dessa articulação. Porque se o MDB decidir caminhar com o Hugo Motta, não será pelas boas relações do Arthur Lira, por exemplo, com o Renan Calheiros, com o Renan Filho, o Helder Barbalho, com o Jader Barbalho, figuras importantes do MDB. O Hugo Motta, se ele consegue atrair o MDB e fechar a aliança com o MDB, o PT vai pensar duas vezes antes de embarcar numa aventura do Kassab porque está escaldado com o que aconteceu em eleições passadas.

Então, um exemplo do que eu estava falando, de que o Motta hoje é mais amplo do que o Lira, porque se ele levar o MDB, não vai ser por esforço do Lira. O Lira tem dificuldades com figuras do MDB. Esse processo não está mais na mão dele como já teve. É importante a gente entender isso. Ele é um ator importante, sem dúvida é. Ele ainda tem cinco meses de caneta e ele tem um estilo de faca no pescoço, um estilo mais duro.

O Lira agora está precisando pegar uma carona no Hugo Motta. Claro que o Hugo Motta precisa dele, mas o Hugo Motta é um candidato mais leve, mais fácil de transitar entre as forças políticas do que o próprio Lira. Inclusive mais fácil de transitar perante o Lula. E também porque o capital político do Lira está diminuindo. À medida que o tempo passa, a caneta vai esvaziando, vai ficando com menos tinta.

Kennedy destaca ainda que deputado Hugo Motta ressaltou ao presidente Lula que Eduardo Cunha e Arthur Lira não irão pautar a gestão dele como presidente da Câmara.