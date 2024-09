Crise que uniu PT e bolsonarista na PB alerta para o PCC na eleição de SP

Nesta terça (10), a Polícia Federal realizou uma operação para investigar o aliciamento de eleitores em João Pessoa na qual foram apreendidos contracheques de funcionários da prefeitura. Em maio, outra operação da PF mirou o crime organizado na administração municipal, atingindo Janine Lucena, filha de Cícero. Um integrante da Nova Okaida teria negociado cargos públicos em troca da autorização de entrada de agentes municipais em comunidades controladas pelo crime.

Não há registro que a facção que domina o crime em São Paulo esteja impedindo os candidatos de fazerem campanha. O que não significa que ela não esteja onipresente no noticiário eleitoral.

Pablo Marçal está cercado de correligionários acusados de negócios com o PCC. O presidente de seu partido, o PRTB, Leonardo Avalanche, foi gravado dizendo ter vínculos com o grupo criminoso e ter sido responsável por soltar André do Rap, um de seus líderes. Foi Avalanche que garantiu a candidatura para Marçal. Ao mesmo tempo, Tarcísio Escobar, ex-presidente estadual do PRTB, e seu sócio Júlio César Pereira, o Gordão, aliados de Avalanche e articuladores do partido, teriam trocado carros de luxos por cocaína para o PCC, segundo investigação da Polícia Civil.

Apontado como dono da empresa de ônibus Transwolff, que conta com concessões na zona sul da capital paulista, Luiz Carlos Pacheco, o Pandora, chegou a ser preso, em abril, na Operação Fim da Linha - que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC usando a viação. Ele é ligado ao presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite (União Brasil). Promotores do grupo de combate ao crime organizado afirmaram que Leite teve "papel juridicamente relevante na execução dos crimes sob apuração" envolvendo a Transwolff. Os seus sigilos fiscal e bancário foram quebrados com autorização da Justiça.

Matéria do portal Metrópoles aponta que depoimentos colhidos pela Polícia Civil reforçam "ingerência" do vereador Senival Moura (PT) sobre a Transunião, empresa que opera linhas de ônibus na zona leste da capital que está sendo investiga por elo com o PCC. Ele tem sido cabo eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL) na campanha à Prefeitura de São Paulo.

A entrada do crime organizado na política não é novidade e há tempos assombra pequenas cidades, como Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e grande cidades, como o Rio de Janeiro. Lá, a milícia faz parte, há tempos, de diferentes níveis de governo.