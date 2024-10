Com as mudanças nos padrões de chuvas e as mudanças climáticas, é preciso rever a quantidade de água cedida para irrigação, avalia Minella Martins, pós-doutoranda do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e x, em entrevista ao Análise da Notícia desta quarta-feira (30). O estudo indica que a área conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), considerada uma das fronteiras agrícolas que mais cresce no Brasil, pode ficar sem água nos próximos anos. Como resultado, entre 30% e 40% da demanda por irrigação em terras agricultáveis pode não ser atendida.