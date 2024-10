Provedor que impulsiona post criminoso deve ser punido, diz ministro do TSE

O ministro Floriano Marques Neto, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esclareceu nesta quarta-feira (30) que os provedores de internet não podem ser punidos por todo e qualquer conteúdo que os usuários publicam. Ele ponderou, no entanto, que as plataformas têm responsabilidade quando concordam em impulsionar esse tipo de publicação.

Ainda segundo o ministro, os provedores podem ser responsabilizados também quando são notificados do conteúdo criminoso ou iniciador de ódio de determinada postagem e não tomam atitude para excluir a publicação. A responsabilidade estaria configurada ainda que o aviso não seja do Judiciário, desde que seja de organismo legítimo, como agência governamental.

Os comentários foram feitos em palestra proferida no Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP (Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). Estava em discussão o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que terá a constitucionalidade examinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em julgamento previsto para acontecer em novembro.