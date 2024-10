Nunes Marques descarta liminar contra PEC que limita poderes do Supremo

A PEC também prevê que os relatores submetam imediatamente liminares para referendo do colegiado.

Paulinho da Força justifica que a aprovação da PEC coloca em risco a estabilidade democrática do país. A PEC é de autoria do deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR).

Há uma expectativa entre os ministros do Supremo de que Nunes Marques suspenda essa discussão, que já avançou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara).

Pacote anti-STF

O texto faz parte de um pacote de medidas em discussão no Congresso em reação a decisões do Supremo, como a que suspendeu o pagamento de emendas parlamentares, que interferem no Poder Legislativo. Ontem, foi aprovado na Câmara um projeto que impede a discussão, pelo Supremo, de matérias que tenham sido objeto de debate no Congresso nos últimos cinco anos.