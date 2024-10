Brasil apoia Cuba e sanção dos EUA é condenada na ONU por quase unanimidade

Ainda que a resolução seja aprovada todos os anos, o resultado em 2024 foi um dos mais expressivos, revelando um quase consenso contra as medidas. Nem mesmo os aliados mais próximos dos EUA, como Europa, Japão ou Austrália, seguiram a atitude da Casa Branca.

Nesta semana, o chanceler Mauro Vieira negociou com o governo cubano uma ajuda do Brasil para o abastecimento de combustível, diante da crise energética na ilha que deixou Cuba em um apagão nos últimos dias.

Nesta segunda-feira, em Nova York, o ministro brasileiro esteve com o chefe da diplomacia cubana, Bruno Rodriguez Parrill, para tratar do assunto. A ideia é a de coordenar o envio de combustível.

O chanceler ainda usou um debate na ONU para fazer um apelo para que o governo norte-americano encerre as sanções contra Cuba.

"O Brasil sustenta firmemente que as únicas sanções legítimas no âmbito do direito internacional são aquelas adotadas pelo Conselho de Segurança, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas", disse Vieira, na Assembleia Geral da ONU.

"O Brasil reitera sua firme, categórica e constante oposição ao embargo económico, comercial e financeiro imposto contra Cuba", disse.