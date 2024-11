Movimentos sociais temem que Congresso só aprove cortes para os pobres Os movimentos sociais estão temerosos que o Congresso aprove apenas cortes para os mais pobres, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça (12). A percepção do Lula de que isso ia ter um custo político grave para ele está absolutamente correta. Eu entrevistei algumas pessoas dos movimentos sociais sobre essa questão hoje. E eles, obviamente, mencionaram a nota conjunta que eles divulgaram ontem, assinada por mais de 30 partidos e entidades.

José Roberto de Toledo, colunista do UOL Veja o texto completo de José Roberto de Toledo