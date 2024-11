Militares resistem a serem incluídos no pacote de corte de gastos de Lula

No entanto, as cobranças do PT e de outros partidos de esquerda são cada vez mais intensas.

O presidente vem sendo pressionado a desindexar as despesas com saúde e educação, que hoje são reajustadas conforme a arrecadação. Mas, na avaliação de uma parte do seu próprio partido, isso sacrificaria os mais pobres.

Em 2019, quando aprovou a reforma da Previdência, o ex-presidente Jair Bolsonaro poupou os militares. As Forças Armadas mantiveram salário integral, sem idade mínima obrigatória, e uma contribuição de 10,5%, comparado com 7,5% a 11,68% da iniciativa privada.