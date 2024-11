Aprovação do governo Lula caiu 7 pontos enquanto preço do arroz subiu 10

Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça (12), aponta que a gestão do presidente Lula foi considerada como ótima ou boa por 42,7% dos entrevistados em janeiro e por 35,5% agora - uma queda de 7,2 pontos. No mesmo período, a alimentação em domicílio subiu 5%, mais do que a inflação no período (3,9%), segundo o IPCA de outubro. Há uma relação inversa entre a redução na avaliação e a alta no preço da comida, que é mais dura principalmente com os mais pobres.

A taxa de desemprego, hoje em 6,4%, caminha para atingir a mínima histórica desde que a atual série do IBGE começou em 2012, o crescimento da economia deve passar os 3% e a renda média dos trabalhadores cresceu 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o preço das coisas, que já estava alto pela inflação acumulada nos últimos dois anos da gestão Bolsonaro, segue aumentando. As pessoas estão empregadas e ganhando mais, mas o salário já não compra como antes.

Essa mesma situação (desemprego em baixa, renda em alta, PIB crescendo e custo de vida alto) levou à derrota de Kamala Harris na eleição presidencial norte-americana. A percepção da piora na qualidade de vida entre trabalhadores brancos, mas também latinos e negros, foi muito bem explorada por seu adversário, Donald Trump.