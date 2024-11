Movimentos sociais temem que Congresso só aprove cortes para os pobres

O governo vai fazer essa proposta e vai mandar para onde? Vai mandar para o Congresso. E aí, qual que é o ganho de risco? O Congresso só aprovar aquilo que é ruim, que atinge os mais pobres e que não aquilo que beneficie os privilegiados que estão no poder, como os militares, como os próprios congressistas e os setores empresariais. A gente já viu na desoneração o poder do lobby empresarial no Congresso.

E aí o governo está numa encruzilhada, porque a pergunta que a esquerda faz também é a seguinte: Qual que é a estratégia do governo? O que o governo quer com essa história? Por que ele está agindo isso? Por que ele resolveu fazer isso agora?

Essa estratégia, esse é o cenário traçado principalmente pelo Ministério da Fazenda. O problema é que nem todo mundo concorda com esse cenário. A esquerda acha que é assim, que está bom, que a renda está ótima, que melhorou, que o emprego está recorde, que o desemprego é o mais baixo em uma década. Enfim, que não tem motivo para você fazer corte, porque não tem desajuste fiscal.

Agora, por outro lado, a gente já teve uma pequena amostra, essa semana, da consequência extremamente negativa que pode ter para a popularidade do Lula, pelo menos de imediato, se essa proposta for entendida como algo que só pega os pobres. E mesmo que venha compensada por medidas que pegam os ricos e poderosos também, a hora que chegar no Congresso, só sobrar uma parte, né? Só sobrar a parte que pega os pobres. Aí a popularidade do governo vai cair e precisa ver se ela vai conseguir se recuperar em tempo de fazer diferença na eleição de 2026.

