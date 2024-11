Haddad mantém aposentadoria militar só com 55 anos e já negocia com líderes O ministro Fernando Haddad fechou a lista de cortes no orçamento federal de 2025 e 2026. Não há pendências. O anúncio deve ocorrer após o ministro da Fazenda e seu colega responsável pela articulação política, Alexandre Padilha, conversarem com lideranças do Congresso. A lista de cortes foi aprovada segunda-feira pelo presidente Lula. Ela inclui diminuir privilégios dos militares. Algumas das medidas contra esses privilégios são:

* impedir gastos com novos "mortos fictos" (militares que, após expulsos das Forças Armadas por cometerem crimes, deixam pensão vitalícia para seus herdeiros);

* proibir que filhas de militares herdem as pensões de suas irmãs.

* fixar em 55 anos a idade mínima para oficiais militares passarem à reserva (e, na prática, se aposentarem); Veja o texto completo de José Roberto de Toledo