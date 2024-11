Malafaia é condenado por dizer que PT invadiu Congresso para derrubar Temer

A declaração do pastor fazia referência a dois protestos em 2017. No primeiro, no dia 18 de abril, um grupo de policiais tentou invadir o Congressso durante atos contra a reforma da Previdência. Houve tumulto, e vidraças foram quebradas. Já em 24 de maio, todos os prédios da Esplanada dos Ministérios foram evacuados após um protesto contra o governo Temer que reuniu cerca de 45 mil pessoas terminar em depredação. Manifestantes chegaram a atear fogo em uma sala do Ministério da Agricultura. Houve ao mesmo 49 feridos. O governo responsabilizou à época as centrais sindicais.

O PT disse à Justiça que não participou dos protestos e que aqueles atos "nem de longe se comparam ao 8 de Janeiro", referindo-se à tentativa de golpe de 2023.

"O intuito do requerido [Malafaia] é, na verdade, comparar as manifestações ocorridas em 2017 com o ato antidemocrático de 08 de janeiro de 2023 - duas realidades completamente diferentes", declarou o partido na ação.

Malafaia afirmou desconhecer que PT não estaria nos atos

Ao se defender no processo, a defesa de Malafaia disse que ele não sabia que o PT não participara daqueles atos.

"[Malafaia] recebeu a informação, coerente, razoável e até mesmo esperada, da participação do partido na organização e execução do evento, e realmente acreditou, como acreditava até o momento em que teve acesso ao presente processo, se tratar de um movimento também organizado e com participação ativa do PT", disse o advogado Jorge Vacite Neto, que o representa, à Justiça.