Haddad define aposentadoria militar com 55 anos e já negocia com líderes

Diferentemente do que acontece com os civis, os militarem não têm idade mínima para se aposentar. Desde 2019, o único requisito é terem 35 anos de serviço (até 2019, eram 30 anos). Mas mesmo essa regra tem exceções:



* Contam como tempo de serviço os anos passados em academias militares, como estudantes, por exemplo.

O aumento do tempo de serviço foi aprovado no governo Bolsonaro, mas teve várias compensações:



* Aumento progressivo dos soldos militares até 2023;

* Criação do Adicional de Compensação de Disponibilidade Militar - de 5% a 41%, de acordo com a patente;

* Para os oficiais-generais, o adicional foi de 35% a 41%.

Os cortes de gastos militares devem representar até 10% dos total de cortes orçamentários, mas serão uma vitória política importante para o governo, se aprovados pelo Congresso. O Ministério da Defesa e seu chefe, José Múcio Monteiro, se opunham a contribuir com a diminuição de despesas.

Foi apenas depois de revelada a participação de dezenas de oficiais da elite do Exército na tentativa frustrada de golpe de estado após a eleição de 2022 que as resistências foram vencidas. Mesmo assim, a Marinha não parece ter se conformado totalmente. É provável que o lobby dos militares agora se concentre no Congresso, onde será necessário aprovar uma nova lei para implementar as mudanças.