PF prende lobista e cumpre buscas contra assessores de ministros do STJ

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) uma segunda operação que mira o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de venda de decisões do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e outros tribunais. A PF cumpre a prisão preventiva do lobista e executa busca e apreensão contra assessores de ministros do STJ, incluindo chefes de gabinete.

Dentre os alvos estão assessores dos ministros do STJ Isabel Gallotti e Og Fernandes, citados em diálogos do lobista.

A operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Cristiano Zanin, relator da investigação. A PF também mira desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspeitos de envolvimento com o grupo. O ministro determinou a aplicação de tornozeleira eletrônica em dois desembargadores, Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, que já estavam afastados dos cargos.