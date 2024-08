Pesquisas inflamam disputa de SP e levam fujões para o debate A nova rodada da pesquisa Quaest confirmou nesta quarta-feira o empate triplo antecipado na semana passada pelo Datafolha na corrida à prefeitura de São Paulo. Consolidando-se como fenômeno da temporada, Pablo Marçal (19%) alcançou os líderes Ricardo Nunes (19%) e Guilherme Boulos (22%). Além de incendiar a disputa na principal metrópole do país, as sondagens eleitorais empurram os fujões para o próximo debate, marcado para domingo, na TV Gazeta. A pretexto de não dar palco para Marçal, que fez opção preferencial pela baixaria, desqualificação e desrespeito às normas, Boulos, Nunes e José Luiz Datena optaram por fugir do debate anterior. Nesta quarta-feira, informaram que comparecerão ao novo confronto, incorporando-se a Marçal e Tabata Amaral, que já haviam confirmado a presença. Alegam que mudaram de ideia em função de ajustes promovidos nas regras do debate. Veja o texto completo de Josias de Souza