Dino se queima com Lula e Marina, mas não apaga incêndio no Congresso

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, se queimou com o presidente Lula e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao dar 15 dias para o governo federal intensificar o combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia desta quarta-feira (28).

Isso deixou tiririca a turma do Palácio do Planalto, o presidente inclusive. 'Espera aí, está jogando no colo do governo a culpa pela situação das queimadas todas? Agora a culpa é do governo?'