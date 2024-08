'Não podemos repetir a Dilma', diz Armínio Fraga sobre Galípolo no BC

O economista, que comandou o BC entre 1999 e 2002, refere-se a um período em que o então presidente do banco, Alexandre Tombini, deu uma guinada na política monetária e cortou os juros, contrariando todas as expectativas.

Tratava-se de uma orientação política de Dilma, que havia assumido com o compromisso de reduzir a taxa Selic. O movimento foi um desastre e provocou um descontrole das expectativas inflacionárias e, posteriormente, novo ciclo de aumento dos juros.

Galípolo foi secretário-executivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e é da confiança de Lula. O mandatário vem criticando a alta taxa de juros do país e já afirmou que, com um novo comandante no BC, o banco teria uma "nova filosofia".

Fraga afirma que a atuação do presidente do BC é limitada pela legislação, pelas resistências do mercado, que reage quando há interferências políticas no órgão, e também pela própria política.

"Se o BC perde o controle da inflação por causa de uma decisão errada, vai ter cobrança da população e queda da popularidade do governo", explica.

Para o economista, o principal problema do Brasil hoje não está na política monetária, mas na política fiscal frouxa, que dificulta o trabalho de BC de baixar os juros.